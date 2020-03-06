تباطؤ الاقتصاد الكوري نتيجة تفشى فيروس كورونا

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طبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للتنمية أمس الأحد، بدأ الاقتصاد الكوري يتباطأ على نطاق واسع وبوتيرة سريعة نيتجة لتفشى فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية قد شهد انخفاضا في شهر فبراير الماضي بسبب تراجع الصادرات إلى الصين الناجم عن انتشار فيروس كورونا،كما أشار إلى أن الاستهلاك المحلي يعاني من الركود بسبب تدهور المشاعر الاقتصادية في البلاد.وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي في كوريا الجنوبية كان يتمتع بانتعاش إلى حد ما في شهر يناير الماضي، لكنه بدأ يتدهور منذ بداية شهر فبراير نتيجة للانتشار السريع لفيروس كورونا داخل وخارج البلاد.وشهد حجم الصادرات الكورية زيادة بنسبة 4.5% في شهر فبراير، إلا أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات في فبراير انخفض بنسبة 12.2% مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك بعد أن كان قد شهد زيادة بنسبة 5.9% في يناير الماضي.