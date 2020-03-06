الحكومة الكورية ترسل طائرة مستأجرة الى إيران لإحضار الكوريين

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لإرسال طائرة مستأجرة إلى إيران خلال هذا الأسبوع لإعادة مواطنيها إلى الوطن مع استمرار تفشي فيروس كورونا هناك.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية في مؤتمر صحفي غير رسمي عقد اليوم الاثنين إن إيران تجري استطلاعا لآراء أولئك الذين يرغبون في القيام بالعودة ، والتي من المحتمل أن تتم قبل نهاية هذا الأسبوع.وتبحث حكومة سيول عن طرق لجعل المواطنين الكوريين يسافرون أولاً إلى بلد قريب ، مثل الإمارات العربية المتحدة أو قطر باستخدام شركات الطيران الوطنية ، ومن ثم نقلهم عن طريق طائرة كورية.وتقول الوزارة إن 80 من مواطني كوريا الجنوبية في إيران عبروا حتى الآن عن رغبتهم في مغادرة البلاد.وتجري الحكومة الكورية محادثات مع نظيرتها الايرانية لإعادة أفراد الأسر من المواطنين الإيرانيين وذوي الجنسية المزدوجة.ومن المتوقع أن يبقى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مرفق مؤقت ليوم واحد أو يومين بعد الوصول إلى كوريا الجنوبية ، وحيث سيخضعون لاختبار فيروس كورونا 19 عليهم وحسب نتائج الاختبار سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي.كما تراقب الحكومة الكورية تطورات الأوضاع في إيطاليا التي تنتشر فيها الفيروس بسرعة.