الرئيس السابق للحزب المعارض يوجه انتقادات بسبب منعه من الترشح في الانتخابات

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وجه المرشح الرئاسي السابق "هونغ جون بيو" انتقادات لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، بعد أن منعه الحزب من الترشح في الانتخابات العامة القادمة.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، ادعى "هونغ"، الذي كان من قبل رئيسا لحزب "كوريا الحرة"، وهو الاسم السابق للحزب المعارض حاليا، أنه ضحية خطة لزعماء الحزب للقضاء على منافسيهم المحتملين. وقال أيضًا إنه كان مستهدفًا من قِبل رئيس لجنة الترشيح في الحزب، "كيم هيونغ أو"، الذي يحمل ضغينة شخصية ضده.ويذكر أن "هونغ" تم إقصاؤه من عملية اختيار مرشحي الحزب في الأسبوع الماضي. وكان من المتوقع أن يعلن عن خطة لمغادرة الحزب للترشح كمستقل، لكنه قال إنه لن يترك الحزب المعارض على الأقل في الوقت الحالي، من أجل أعضاء الحزب البالغ عددهم ثلاثة ملايين.وأوضح "هونغ" أيضا أن ترشحه كمستقل سيكون الطريق السهل إلى الحصول على مقعد برلماني، وهو أمر يرفضه، مشيرا إلى أنه مستعد حتى لخوض الانتخابات التمهيدية للحصول على فرصة لتمثيل الحزب. وأضاف أنه سينتظر إجابة سريعة على طلبه، لكنه حذر من أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لديه إذا لم يستجب له الحزب.