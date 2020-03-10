الحزب الحاكم يصوت على إنشاء حزب فضائي هذا الأسبوع

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من المقرر أن يجري الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية تصويتا خلال هذا الأسبوع بشأن خطة إنشاء حزب فضائي قبل الانتخابات العامة المقرر لها منتصف أبريل القادم. وصرح مسؤول كبير في البرلمان لوكالة "يونهاب" للأنباء، أمس الاثنين، بأن الحزب يدرس إجراء التصويت يوم الخميس، حيث سيتم تشجيع حوالي 800 ألف عضو على الإدلاء بأصواتهم عبر منصة متنقلة، وهي طريقة كانت تستخدم من قبل لتحديد قواعد الحزب فيما يتعلق بترشيحات المرشحين للانتخابات القادمة. ووفقًا للمسؤول، سيتم إجراء التصويت على افتراض أنه سيتم إطلاق حزب تابع قبل الانتخابات العامة، وسيتركز التصويت على ما إذا كان سيتم إنشاؤه من خلال جهود خاصة أو من خلال تحالف مع الأحزاب الأخرى. وتشير هذه الخطوة إلى مخاوف الحزب الحاكم من أن حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي قد يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة المقرر لها 15 أبريل القادم، بعد أن أنشأ حزبًا فضائيا لتجنب الحصول على مقاعد تمثيل نسبي أقل. ومن المعروف أن بعض الأحزاب التقدمية، بما في ذلك حزب "العدالة"، وحزب "الخضر الكوري" وحزب "مستقبلنا"، كانت مهتمة بالانضمام إلى هذه الخطوة لمواجهة الحزب المعارض المحافظ. ومع ذلك، أعلن حزب "العدالة" يوم الأحد عن معارضته رسميا للخطة، وانتقد الحزب الحاكم لتراجعه عن موقفه السابق بشأن التحرك المماثل الذي اتخذه حزب المعارضة الرئيسي.