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الكوريتان

كيم جونغ أون يشرف على تدريبات جديدة بالمدفعية بعيدة المدى

Write: 2020-03-10 10:23:42

كيم جونغ أون يشرف على تدريبات جديدة بالمدفعية بعيدة المدى

Photo : YONHAP News

قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على مناورة بالمدفعية طويلة المدى أمس.
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "كيم" قام بالإشراف على تدريبات جديدة على قصف النيران من المدفعية بعيدة المدى، حيث أعرب عن تقديره الشديد للاستعداد القتالي المثالي لقواته.
وأشار التقرير إلى أن الغرض من هذه التدريبات هو التأكد من القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية بعيدة المدى على الجبهة.
ومن جانبها قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إنه يبدو أن ما أطلقته كوريا الشمالية أمس الاثنين كان ثلاثة صواريخ قصيرة المدى من منصة إطلاق صواريخ متعددة ضخمة، إلى جانب عشرات المقذوفات من مناطق قريبة من بلدة "سون دوك" الشرقية في مقاطعة جنوب "هام كيونغ". وكانت هذه التدريبات هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، وتأتي وسط جمود المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
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