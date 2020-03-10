رئيس منظمة الصحة العالمية يقول إن تهديدات كورونا صارت حقيقية جدًا

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قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تهديدات وباء فيروس كورونا-19 قد أصبحت "حقيقية جدًا"، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى العالم 100 ألف حالة.صرح بذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" خلال مؤتمر صحفي عقده في جينيف، حيث أوضح أن عدد المصابين في العالم قد تجاوز 100 ألف خلال عطلة نهاية الأسبوع في حوالي 100 دولة.ومع ذلك، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه سيكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه، وأن العالم ليس تحت رحمة هذا الفيروس.وأشار "أدهانوم" في هذا الصدد إلى التقدم في مكافحة فيروس كورونا-19 في الصين وكوريا الجنوبية، وقال إن كوريا الجنوبية أعلنت عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة. كما أشار إلى أن كوريا الجنوبية زادت من جهودها لتحديد جميع الحالات بما في ذلك إنشاء مرافق الفحص داخل السيارات.