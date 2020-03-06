الدولية واشنطن تحث كوريا الشمالية على تجنب الاستفزازات والعودة إلى المحادثات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية إلى تجنب الاستفزازات والعودة إلى المحادثات النووية، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة قذائف قصيرة المدى يوم أمس الاثنين.

وصرح مسؤول في الخارجية الأمريكية لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الاثنين بأن الولايات المتحدة تواصل دعوة كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات والالتزام بتعداتها بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي، والعودة إلى مفاوضات مستدامة وموضوعية للقيام بدورها في تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بتقييم الموقف.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أمس ثلاث قذائف قصيرة المدى نحو البحر الشرقي من بلدة "سون دوك" الشرقية في مقاطعة جنوب "هام كيونغ". وكان ذلك ثاني إطلاق صاروخي خلال فترة أسبوع.

وبعد وقت قصير من عملية الإطلاق الصاروخي، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن واشنطن كانت على علم بهذا الإطلاق، وأنها ستواصل مراقبة الوضع وتتشاور مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان في هذا الشأن.





