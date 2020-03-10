كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من السفر إلى شمال ووسط إيطاليا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية أمس الاثنين رفع مستوى التحذير من السفر لمقاطعتين في شمال ووسط إيطاليا، حيث ارتفع هناك عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وأصدرت وزارة الخارجية في سيول أمس تنبيها استشاريًا من المستوى الثاني، يدعو الناس إلى الامتناع عن السفر إلى كل من "بيدمونت" و"مارش" في شمال غرب ووسط إيطاليا على التوالي.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أصدرت في الشهر الماضي تنبيها من السفر لمناطق شمال إيطاليا، تشمل كلا من "لومبارديا" و"إميليا رومانيا" و"فينيتو". وقالت الوزارة في إعلانها أمس إن حوالي 90% من الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا-19 في إيطاليا وقعت في تلك المقاطعات الخمس.وحثت الوزارة المواطنين الكوريين المقيمين في تلك المناطق على توخي المزيد من الحذر لحماية صحتهم وسلامتهم، كما نصحت أولئك الذين يخططون لزيارة تلك المناطق بإعادة النظر في تلك الزيارة.