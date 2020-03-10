الصين تعلق برنامج الإعفاء من التأشيرة لليابانيين

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قررت الصين تعليق برنامج الإعفاء من التأشيرة للمسافرين اليابانيين، في استجابة واضحة لقيود الدخول المشددة التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد كل من كوريا الجنوبية والصين.وأوضحت تقارير نشرتها وكالة "رويترز" الأمريكية ووكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الاثنين، أخطرت وزارة الخارجية الصينية طوكيو بقرارها بتعليق برنامج الإعفاء من التأشيرة لمدة 15 يوما للمسافرين اليابانيين.وسوف يخضع الزوار القادمون إلى الصين للسياحة أو الانتقال إلى دول أخرى أو لزيارة أصدقائهم لقرار التعليق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء. وتعتزم الصين منح إعفاء عن التأشيرة للمسافرين لأغراض العمل وزيارة أقربائهم، إذا قدموا النسخة الأصلية من دعوات الزيارة من قبل جهات العمل أو أقربائهم.وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت اليابان قيود دخول جديدة على كل من كوريا الجنوبية والصين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. وتشمل تلك الإجراءات إلغاء التأشيرات الصادرة للسائحين من البلدين ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين.