سيول تعرب عن أسفها للسعودية بشأن حظر دخول الكوريين إليها

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" قد أجرت مكالمة هاتفية مع نظيرها السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود" ، وأعربت عن أسفها لقرار الحكومة السعودية بحظر دخول الكوريين إلى الأراضي السعودية.وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي دخول الكوريين إليها باستثناء حاملي بطاقات الإقامة، وخففت في اليوم التالي قيودها ليتم حظر دخول الكوريين لأغراض سياحية، لكنها جددت يوم الأحد الماضي تعزيز قيودها ليتم حظر دخول جميع الكوريين.وقدمت الوزيرة الكورية "كانغ" شرحا لنظيرها السعودي حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لاحتواء فيروس كورونا ، مؤكدة أن كوريا الجنوبية لديها قدرة عالية على مكافحة الفيروس.وطالبت الوزيرة "كانغ" من الجانب السعودي بإعادة النظر في فرض قيود على دخول موظفي الشركات الكورية التي تشارك في مشروعات البنى التحتية في السعودية.ومن جانبه، أكد الوزير السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود" أن القرار بحظر دخول الكوريين جاء ضمن إجراءات لا مفر منها بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية.وأضاف أنه سيبحث مع الوزارات ذات الصلة حول إمكانية إعفاء موظفي الشركات الكورية من حظر الدخول.