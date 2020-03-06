عزل مجموعة من السياح الكوريين في باخرة سياحية في نهر النيل

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قامت السلطات الصحية المصرية أمس الاثنين بعزل 11 من السياح الكوريين الذين كانوا على متن باخرة سياحية في نهر النيل، من أجل تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا.وجرى تشخيص الإصابة بالفيروس على ثلاثة كوريين منهم ، حيث كانت نتائج الفحوص سلبية. لكن كان هؤلاء الكوريون يتوجب عليهم الانتظار على متن الباخرة حتى صدور نتائج الفحوص الطبية.ويرجع السبب في قيام السلطات الصحية المصرية بإجراء حجر صحي مفاجئ على ركاب الباخرة السياحية إلى أن فيروس كورونا قد تم رصده يومي السادس والسابع من مارس لدى 45 شخصا، منهم سياح أجانب كانوا على متن سفن سياحية على نهر النيل.وأوصت السفارة الكورية لدى مصر أمس الاثنين المواطنين الكوريين بالامتناع عن السفر إلى مصر التي تتفاقم فيها المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.