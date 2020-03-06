كوريا الجنوبية الأولى في العالم من حيث حجم الصفقات لصنع السفن

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم الصفقات التي حصلت عليها في شهر فبراير الماضي لصنع السفن، فيما عانت شركات بناء السفن الصينية من تداعيات انتشار فيروس كورونا.وطبقا لبيانات "كلاركسون ريسيرتش" المؤسسة البريطانية المتخصصة في تحليل سوق الشحن العالمي اليوم الثلاثاء، حصلت الشركات الكورية على صفقات لبناء 8 سفن، أي 67% من إجمالي عدد السفن التي تم طرح صفقات بشأنها على مستوى العالم لتحتل بذلك المركز الأول في العالم، متقدمة على الفلبين واليابان والصين.وكانت الصين قد احتلت المركز الأول في شهر يناير الماضي بالحصول على صفقات لبناء 22 سفينة ، لكنها شهدت تدهورا في صناعة بناء السفن بسبب تعليق تشغيل الأحواض الناجم عن تفشى فيروس كورونا.وأشارت البيانات إلى أن حجم الطلبات العالمية على بناء السفن في شهر فبراير الماضي بلغ 18 سفينة ، بعد أن كان 33 سفينة في يناير الماضي.وأضافت أن حجم الطلبات العالمية في شهري يناير وفبراير الماضيين شهد تراجعا بنسبة 76% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.