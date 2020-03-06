عدد المسافرين عبر مطار إنتشون الدولي يسجل أقل مستوياته منذ افتتاحه

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سجل عدد المسافرين عبر مطار إنتشون الدولي أقل مستوياته منذ افتتاح المطار في شهر مارس عام 2001.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة مطار إنتشون الدولي ، بلغ عدد المسافرين من وإلى المطار 21 ألفا و241 شخصا أمس الاثنين، مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ أن تم تسجيل 26 ألفا و773 شخصا يوم العشرين من شهر مايو عام 2003 الذي كانت تتفاقم فيه تداعيات متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس".وقد سجل المتوسط اليومي لعدد المسافرين عبر مطار إنتشون الدولي 187 ألفا عام 2018.ويرجع السبب في انخفاض عدد المسافرين عبر مطار إنتشون إلى انخفاض عدد الرحلات الجوية التي تربط بين كوريا الجنوبية والصين ، وفرض قيود صارمة على دخول مواطني كوريا الجنوبية واليابان لكلا البلدين، حيث بلغ عدد المسافرين من وإلى اليابان عبر مطار إنتشون الدولي 318 شخصا فقط أمس الاثنين.