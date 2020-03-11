سيول تدحض مطالبة طوكيو بإشعار مسبق حول قيود الدخول

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نفى مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية ادعاء طوكيو بأنها أصدرت إشعارًا مسبقًا حول قرارها الأخير بتنفيذ حظر فعلي على دخول الكوريين الجنوبيين إلى اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية "يون جيه كوان" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إن اليابان طبقت قيود السفر من جانب واحد دون إصدار إشعار مسبق أو إجراء مناقشات مع السلطات الكورية الجنوبية. وأضاف أن الحكومة الكورية اكتشفت تحرك اليابان المحتمل قبل إعلانه يوم الخميس الماضي، وطلبت التأكيد من خلال قناة دبلوماسية، لكن اليابان نفت ذلك حتى في ذلك الوقت. وفي إشارة إلى الطريقة المماثلة التي أعلنت بها الحكومة اليابانية عن قيود التصدير على كوريا الجنوبية في الصيف الماضي، كرر المتحدث "الأسف العميق" الذي تشعر به سيول بسبب تكرار أعمال طوكيو غير المخلصة.وكان "يوشهيدي سوغا" كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قد ادعى في تصريحات أدلى بها أول من أمس الاثنين أن حكومته قد زودت كوريا الجنوبية بإشعار مسبق من خلال قناة دبلوماسية، بالإضافة إلى شرح مفصل بعد الإعلان. وتشمل القيود الجديدة المفروضة على القادمين من كوريا الجنوبية والصين إلى اليابان تعليق برامج الدخول بدون تأشيرة، وإلغاء التأشيرات الصادرة للسائحين من البلدين، ووضعهم قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وفي المقابل، أعلنت سيول عن إجراءات مماثلة ضد القادمين من اليابان يوم الجمعة الماضي.