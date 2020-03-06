عشرات الآلاف من الطلاب الصينيين يؤجلون رحلاتهم إلى كوريا

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قرر ما يقرب من نصف إجمالي عدد الطلاب الصينيين المسجلين في الجامعات الكورية الجنوبية تأجيل عودتهم إلى الجامعات بسبب الزيادات الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 في كوريا. ووفقا لوزارة التعليم الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، فإنه من بين الـ67 ألفا و876 طالبا صينيا المقيدين في الجامعات الكورية، قرر حوالي 31 ألفا، أي أكثر من 45%، البقاء في الصين.وقال مسؤول في الوزارة إنه ليس من الواضح بعد عدد الذين سيتقدمون بطلبات للحصول على إجازة غياب للفصل الدراسي القادم، موضحا أنه سيتم جمع الأرقام ذات الصلة لاحقًا. وكان العديد من جامعات كوريا الجنوبية قد قررت تأجيل بدء الفصل الدراسي الربيعي لمدة أسبوعين، كما تخطط لتوفير فصول عبر الإنترنت لبقية الشهر من أجل المساعدة على منع انتشار الأمراض المعدية.وقد وافقت سلطات التعليم في كوريا الجنوبية والصين يوم 28 فبراير الماضي على تقليل معدلات سفر الطلاب بين البلدين في الوقت الحالي حتى يتم تخفيف انتشار المرض في كلا البلدين. وكان من المتوقع أن يصل أكثر من ستة آلاف طالب صيني إلى كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 29 فبراير ويوم السبت الماضي، ولكن دخل البلاد منهم خلال هذه الفترة 1327 فقط، أي بنسبة 21,3%.