تأجيل عدة تدريبات عسكرية بمشاركة كوريا بسبب كورونا

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تم تأجيل سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في الخارج التي كان من المقرر أن تشارك فيها كوريا الجنوبية خلال هذا العام، نتيجة للمخاوف من الزيادات الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا.وصرحت مصادر عسكرية كورية أمس الثلاثاء، بأن الجيش الكوري الجنوبي قرر إرجاء إرسال قوات من المحللين والمراقبين إلى مركز التدريب الوطني الأمريكي في "فورت إيروين"، بولاية كاليفورنيا، في وقت لاحق من هذا الشهر، بعدما طلب الجانب الأمريكي تأجيل التدريبات. كما سيتم تأجيل تدريبات أخرى مشتركة تستهدف مكافحة الإرهاب بين كوريا الجنوبية ومنغوليا، وكان من المقرر عقدها في أواخر أبريل القادم، بناءً على طلب من الجانب المنغولي. وكان الجيش الكوري يخطط لإرسال 18 من أفراد القوات الخاصة إلى تلك التدريبات.وقد أدى تفشي فيروس كورونا أيضًا إلى إلغاء تدريبات "ميلان" البحرية متعددة الجنسيات في الهند، التي كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم بمشاركة كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا وبنغلاديش وسريلانكا والمملكة المتحدة. وتم أيضا تأجيل تدريبات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الشهر إلى موعد لاحق غير محدد.