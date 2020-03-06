حالات كورونا المرتبطة بمركز اتصال غورو تتخطى 90

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المرتبطة بمركز اتصال في منطقة "غورو" في جنوب غرب سيول، 90 إصابة.وقالت مدينة سيول أمس الثلاثاء إنه حتى الظهر، تأكدت إصابة 65 شخصًا على الأقل بفيروس كورونا-19 عبر مكان العمل الواقع في منطقة "غورو"، ثم ارتفع عدد الإصابات المرتبطة بمركز الاتصال بسرعة إلى أكثر من 90.كما صرحت رئاسة حيّ "يانغ تشون" بأنه تم التأكد من إصابة أربعة أشخاص آخرين بالفيروس عن طريق الشركة مساء أمس، بمن في ذلك ثلاثة من أفراد أسرة موظف مصاب. وأبلغت مناطق أخرى في كل من "كوان آك" و"مابو" عن أربع إصابات إضافية لكل منهما، بينما أبلغت مناطق "دونغ جاك" ويونغ دُنغ بو" عن ثلاث حالات وخمس حالات على التوالي.ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة المرتبطة بمركز الاتصال، الذي يقع في الطابق الحادي عشر من مبنى مكون من 19 طابقًا، حيث يخضع الموظفون وأفراد أسرهم، وكذلك الأشخاص الآخرون الذين يستخدمون المبنى، لاختبارات الفيروس حاليا.