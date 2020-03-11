واشنطن تؤكد عدم حدوث انخفاض كبير في استعداد قواتها بعد تأجيل التدريبات مع سيول

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الثلاثاء، إنها لم تشهد انخفاضًا كبيرًا في استعداد أو قدرة قواتها في كوريا الجنوبية بعد تأجيل المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول بسبب فيروس كورونا.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جوناثان هوفمان" هذا التقييم خلال مؤتمر صحفي عقده أمس ردا على سؤال حول ما إذا كان تأجيل التدريبات مع سيول قد أثر على مدى استعداد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وأوضح المتحدث الرسمي الأمريكي أن تقييم البنتاغون في هذه المرحلة هو أنه لم يحدث أي انخفاض كبير في استعداد أو قدرة القوات الأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا-19. وأضاف "هوفمان" أن البلدين الحليفين يأملان في استئناف بعض أنشطتهم التي تم تقليصها بمجرد أن ينحسر انتشار المرض في شبه الجزيرة الكورية ويصبح الطقس أكثر دفئًا.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أعلنتا الشهر الماضي أنه سيتم تأجيل تدريباتهما العسكرية المشتركة التي كان من المقرر أن تُجرى في أوائل هذا الشهر، إلى أجل غير مسمى، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.