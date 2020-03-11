الولايات المتحدة تشدد على دفع المزيد مقابل الدفاع المشترك

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صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" كان واضحا بشأن ضرورة قيام الدول التي توجد فيها قوات أمريكية إلى أن تدفع المزيد من الأموال مقابل توفير الدفاع المشترك.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع الأمريكي "ديفيد نوركويست" خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب، ردا على سؤال بشأن المفاوضات المتوقفة مع كوريا الجنوبية بشأن تجديد اتفاقية تقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وكان الجانبان قد عقدا ست جولات من المحادثات التي تستهدف تجديد اتفاق التدابير الخاصة الذي انتهى في نهاية العام الماضي، لكنهما فشلا في التوصل إلى توافق في الآراء.وردا على سؤال حول العواقب المحتملة لفشل البلدين الحليفين في التوصل إلى اتفاق، قال "نوركويست" إن وزارة الخارجية هي التي تشرف على هذه المفاوضات، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الكوريين الجنوبيين.