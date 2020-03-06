أكثر من 400 ألف وظيفة جديدة في كوريا للشهر الثالث على التوالي

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 400 ألف وظيفة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بينما سجل معدل التوظيف أعلى مستوى له منذ 37 عامًا، في شهر فبراير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على عمل 26 مليونا و ألفا في الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 492 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبلغ معدل توظيف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما 60%، وهو أعلى رقم في أشهر فبراير منذ أن بدأت البلاد في تجميع البيانات الشهرية ذات الصلة في يوليو من عام 1982. كما ارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 0,5% على أساس سنوي، ليصل إلى 66,3% في فبراير، وهو أكبر رقم في أشهر فبراير منذ عام 1989.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0,6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,1% الشهر الماضي.