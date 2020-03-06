مكاتب البريد تبيع كمامات الأنف بدءا من اليوم بموجب قواعد الشراء الجديدة

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بدءا من اليوم الأربعاء، سيمكن للمواطنين الكوريين شراء كمامات الأنف ليس فقط من الصيدليات ولكن أيضًا من حوالي 14 ألف مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد.وبموجب القواعد الحكومية الجديدة لشراء كمامات الأنف، والتي أصبحت سارية المفعول بدءا من أول من أمس الاثنين، يمكن للناس شراء قناعين فقط أسبوعيًا في أيام محددة اعتمادًا على الرقم الأخير من سنة ميلادهم.وسوف يتم السماح للأشخاص الذين لم يشتروا أقنعة في أيام الأسبوع بالقيام بذلك في عطلات نهاية الأسبوع. وسوف يتم تطبيق نفس القواعد على مكاتب البريد، ولكن لن يمكن إجراء عمليات الشراء في عطلة نهاية الأسبوع.وقالت صحيفة "كوريا بوست" أمس الثلاثاء إن الأشخاص الذين اشتروا أقنعة من الصيدليات لن يمكنهم الشراء مرة أخرى من مكاتب البريد خلال نفس الأسبوع، حيث تم إنشاء نظام للتحقق من تكرار المبيعات لنفس الشخص.