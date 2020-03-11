انخفاض إيرادات السياحة الكورية في يناير بسبب تفشي فيروس كورونا

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تفاقم العجز في الميزان السياحي في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى انخفاضات خطيرة في السياحة حول العالم.ووفقا لبيانات صادرة عن المعهد الكوري للثقافة والسياحة اليوم الأربعاء، سجلت كوريا الجنوبية عائدات سياحية بقيمة مليار و580 مليون دولار، في حين بلغ إنفاقها السياحي حوالي 2,5 مليار دولار، في شهر يناير الماضي.وبناء على ذلك، سجلت كوريا عجزا سياحيا قدره 928 مليون دولار في يناير، بزيادة مقدارها 187 مليون دولار مقارنة بشهر ديسمبر.وانخفضت إيرادات السياحة في كوريا بمقدار 360 مليار وون، أي حوالي 303 ملايين دولار، في يناير مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع المعهد هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية بسبب ظهور فيروس كورونا الجديد الذي بدأ انتشاره في البلاد في أواخر يناير بعد انتشاره السريع في الصين.