السعي إلى تطوير لقاح لعلاج كورونا-19

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تم التأكد من أن السلطات الصحية الكورية نجحت في إنتاج بروتين ضروري لتطوير لقاح يقضي على فيروس كورونا-19.وصرح المعهد الوطني للأبحاث الصحية التابع لمركز التعامل مع الأمراض اليوم بأنه نجح في إنتاج بروتين من نوع "المسبار" الذي يساعد على التوصل إلى الأجسام المضادة للفيروس اللازمة لتطوير اللقاح.يذكر أن البروتين المسبار عبارة عن بروتين قادر على اكتشاف وفصل الأجسام المضادة للفيروس.وقال المعهد إنه سيقوم بتنقية هذا البروتين وتطوير طرق اختباره من أجل تقييم كفاءته في المستقبل.من ناحية أخرى، كان المعهد قد طرح 12 موضوعا علميا خاصا لتطوير لقاحات الفيروس وطرق الفحوص بينما يواصل الأبحاث ذات العلاقة.قال مسؤول في المعهد إن المعهد سيعمل من خلال الحصول على ميزانية إضافية على تطوير نموذج حيواني من أجل تطوير الأدوية، وتطوير أدوية البلازما باستخدام بلازما المرضى في فترة التعافي.بالإضافة إلى ذلك قرر مركز التعامل مع الأمراض دراسة إنشاء معهد وطني متخصص في دراسة الفيروسات والأمراض المعدية.