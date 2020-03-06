السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية يزور الحجر الصحي في مطار إنتشون

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زار السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" إلى مطار إنتشون الدولي اليوم، حيث تأكد من نظام الحجر الصحي في المطار الذي يُطبق على المسافرين إلى الولايات المتحدة قبل مغادرتهم البلاد.واستمع السفير الذي كان يرتدي كمامة سوداء إلى شرح المسؤولين من وزارة النقل ومؤسسة مطار إنتشون الدولي حول إجراءات الحجر الصحي في المطار. كما تأكد من كاميرات الاستشعار الحرارية في بوابات المغادرة، حيث قام أحد الموظفين في المطار بقياس درجة حرارة السفير.قال السفير " هاريس" إنه يود أن يعبر عن التقدير الكبير على اتخاذ مختلف إجراءات الحماية من أجل المسافرين إلى الولايات المتحدة، مضيفًا باللغة الكورية "كونوا أقوياء".كما صرح أن الطريقة الكورية للحد من انتشار الفيروس تعد مثالا يحتذى به عالميا. وقال إن جهود السلطات الحكومية الكورية لحماية المسافرين جديرة بالإشادة.