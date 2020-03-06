إجمالي الإصابات بفيروس كورونا-19 يصل إلى 7,725

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زاد عدد المصابين بفيروس كورونا-19 بمقدار 242 شخصًا خلال يوم أمس وحده، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 7,725 شخصا في البلاد.وفي العاصمة سيول وحدها -التي شهدت عدوى جماعية في مركزٍ للاتصالات- تم التأكد من إصابة 52 شخصا بالفيروس خلال نفس اليوم.وصرح مركز التعامل مع الأمراض المعدية أنه تم التأكد من إصابة 242 شخصا بالفيروس في البلاد ليبلغ إجمالي عدد المصابين 7,755 شخصا، بعد فحص 222 ألفا و395 حالة.ومن بين الإصابات الجديدة يوجد 52 إصابة في سيول و12 إصابة في كل من مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون. ويرى الخبراء أن الإصابة الجماعية في مركز المكالمة الهاتفية بمنطقة "غورو" في سيول أثرت على هذه الإصابات.كما زاد عدد المصابين في مدينة ديغو بمقدار 131 إصابة أمس، بعد أن كان هذا العدد قد انخفض إلى دون 100 شخص.أما عدد الوفيات فقد زاد بمقدار 6 وفيات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 60 حالة، بينما زاد عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي بمقدار 41 شخصا، ليبلغ إجمالي عددهم 288 شخصا.وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الذين خضعوا حتى الآن للفحوص فيما يتعلق بالفيروس باستثناء عدد الإصابات المؤكدة بلغ 214 ألفا و640 شخصا، ويتم الآن إجراء الفحوص على 18 ألفا و540 شخص.