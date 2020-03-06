الحكومة تؤكد صعوبة إعادة تشغيل مجمع كيسونغ من أجل إنتاج الكمامات

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن موقفها السلبي إزاء الدعوات إلى استئناف تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك، من أجل إنتاج الكمامات الواقية، مشيرة إلى صعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحالي.وقال القائم بأعمال الناطق باسم وزارة التوحيد "يو سانغ كي" اليوم إن الحكومة توافق من حيث المبدأ على هذه الدعوة التي تهدف إلى التغلب على الصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا-19، وتتمسك أيضًا بضرورة إعادة تشغيل المجمع دون تغير، إلا أنها في حاجة إلى تنفيذ عدد من الخطوات الواقعية في نفس الوقت.وأوضح "يو" أن إعادة تشغيل المجمع تستغرق وقتا للتفتيش على المرافق الموجودة به، كما تستلزم إدخال المواد الخام للكمامات في المجمع في ظل إنتاج أكثر من 10 ملايين كمامة يوميا في البلاد حاليا.وذكر أيضا أن إعادة تشغيل المجمع ستؤدي إلى تكثيف الاتصالات بين الكوريتين مما سيشكِّل عبئا إضافيًّا. وأضاف أن اعتبار هذه الجوانب المختلفة يوضح الصعوبات الموجودة في إعادة تشغيل المجمع الآن.من ناحية أخرى، أقبل عدد أكبر من المعتاد من الكوريين على الاتصال بنظام التأكد من الشراء المكرر للكمامات العامة مما أدى إلى وقف الاتصال أو تأخيره في بعض الأحيان.وقالت هيئة سلامة الغذاء والأدوية الطبية اليوم بأن هذا النظام قد توقف تشغيله لمدة ساعة تقريبًا بدءا من الساعة العاشرة صباح اليوم، مما أجبر بعض الصيدليات على بيع الكمامات من خلال التسجيلات الكتابية أو وقف بيعها مما أدى إلى تعرض الكثير من زوارها من المواطنين للانزعاج.