منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا-19 أصبح جائحة عالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد أصبح جائحة عالمية.وفي مؤتمر صحفي عُقِد في جنيف أمس الأربعاء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" إن كلمة الجائحة يجب ألا يستهان في استخدامها، لأنها يمكن أن تسبب خوفًا غير معقول أو تعطي انطباعًا خاطئًا بأن المعركة قد انتهت، مما قد يؤدي إلى ألم ووفيات غير ضرورية. لكنه قال إن منظمته ترى أن حالة المرض الآن تطابق ذلك الوصف.وشدد على أن وصف المرض بأنه أصبح جائحة عالمية لا يغير من نوع التهديد الذي يشكله الفيروس ولا ما يجب أن تفعله المنظمة أو الدول في جميع أنحاء العالم.وقال إن العالم لم يشهد من قبل وباءً يسببه فيروس كورونا، وكذلك لم يشهد من قبل جائحة يمكن السيطرة عليها.ومن ناحية أخرى، قال تيدروس إن الدول إذا اكتشفت واختبرت وعالجت وعزلت وتتبعت الحالات المصابة، فيمكنها منع الحالات القليلة التي لديها من أن تتحول إلى بؤر لانتشار العدوى أو تتحول إلى عدوى مجتمعية. وأضاف أنه حتى الدول التي تعاني من العدوى المجتمعية يمكن أن يتراجع فيها المرض.وأشار إلى أن العديد من الدول أثبتت أنه يمكن السيطرة على الفيروس، وشكر كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا على الإجراءات التي اتخذتها ضد تفشي المرض، واعترف بأن هذه التدابير لها آثار اجتماعية واقتصادية، كما هو الحال في الصين.