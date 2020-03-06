مستشار الأمن القومي الأمريكي: تستر الصين على فيروس كورونا-19 يكلف العالم شهرين

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "روبرت أوبراين" أمس الأربعاء إن "تستر" الصين في البداية على تفشي فيروس كورونا الجديد قد كلف العالم بأكمله شهرين للمواجهة.ويعد هذا التصريح بمثابة اتهام الصين بأنها تتحمل مسؤولية التسبب في وباء عالمي، من خلال معالجتها غير الشفافة للمرض في البداية.وجاءت هذه التصريحات في مؤسسة التراث في واشنطن، حيث استشهد "أوبراين" بتقارير تفيد أن الأطباء في الصين تم إسكاتهم أو عزلهم حتى لا تنتشر أخبار تفشي الفيروسوقال إن بكين لو تعاملت بصورة صحيحة مع الفيروس لكان من الممكن الحد من انتشار الفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم.وأضاف أن الصين لو كانت متعاونة منذ البداية لكان بإمكان منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ترسل الفرق على الأرض بسرعة لتحليل الوضع.كما قال إن الإجراءات الجريئة التي اتخذها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مثل حظر السفر الجوي من الصين أتاحت للولايات المتحدة من 6 إلى 8 أسابيع للاستعداد للفيروس.