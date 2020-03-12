رئيس الوزراء يتعهد بمزيد من الجهود الحكومية ضد بؤر انتشار عدوى الفيروس

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اعترف رئيس الوزراء "تشونغ سي-كيون" أمس الأربعاء بأن الحكومة كان من الممكن أن تكون مستعدة بصورة أفضل للعدوى الجماعية لفيروس كورونا-19.وجاءت تصريحات "تشونغ" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات، بينما كان يرد على أسئلة حول زيادة عدد الإصابات التي لها علاقة بمركز الاتصالات الواقع في جنوب غرب سيئول الذي وقعت فيه عدوى جماعية مؤخرًا.وتعهد "تشونغ" ببذل مزيد من الجهود للتصدي لحالات العدوى الجماعية، كما وعد بأن تتعامل الحكومة مع أماكن العمل عالية الكثافة.وفيما يتعلق بالعدد المتزايد من الدول التي تفرض حظر دخول أو تشدد إجراءات الدخول على الكوريين الجنوبيين، قال "تشونغ" إن الحكومة تحاول التواصل مع هذه الدول لإطلاعها على جهود سيول النشطة للتصدي للفيروس، لتخفيف مخاوفها.وقال "تشونغ" إن هذه الجهود التي يبذلها المسؤولون في الحكومة، بما في ذلك الرئيس "مون جيه-إن" ووزيرة الخارجية "كانغ كيونغ-هوا"، تؤدي إلى تحقيق نتائج وتقود بعض الدول إلى تخفيف قيود الدخول.