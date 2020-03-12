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السياسية

وزير الدفاع يؤكد أن الجيش يحشد كل الموارد المتاحة للتصدي لفيروس كورونا الجديد

Write: 2020-03-12 09:50:50

وزير الدفاع يؤكد أن الجيش يحشد كل الموارد المتاحة للتصدي لفيروس كورونا الجديد

Photo : YONHAP News

أكد وزير الدفاع "جيونغ كيونغ-دو" أن الجيش يحشد كل الموارد المتاحة للمساعدة في الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.
صرح بذلك "جيونغ" أمس الأربعاء في حفل تخرج وتكليف الدفعة الرابعة والسبعين من الأكاديمية البحرية في مقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية.
وقال إن فيروس كورونا-19 يشكل تهديدًا خطيرًا على أرواح وصحة الجمهور، مضيفًا أن عدد الإصابات داخل الثكنات آخذ في الارتفاع أيضًا.
وقال الوزير إن التهديد غير العسكري يمكن أن يؤثر على وضع الاستعداد، وأن الجيش يعتبر الوضع الحالي "أشبه بالحرب"، وشدد على أن بإمكان الجيش إظهار قدرته الحقيقية من خلال خدمة الأمة في وضعها الصعب، معتبرًا أن الوقت قد حان للقيام بذلك.
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