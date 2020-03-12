نواب الحزب الديمقراطي الحاكم يدعون إلى استئناف عمل مجمع كيسونغ لحل نقص الكمامات

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اقترح نائبان بارزان في الحزب الديمقراطي الحاكم استئناف أنشطة المنطقة الصناعية المشتركة بين الكوريتين في مدينة "كيسونغ"، كحل لأزمة نقص إمدادات الكمامات الواقية، وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.وقال النائب "بارك كوانغ-أون" خلال اجتماعٍ أمس الأربعاء إن هناك 30 ألف عامل ماهر على الأقل يمكنهم إنتاج الأقنعة القطنية في مجمع كيسونغ الصناعي. وقال إن السترات الواقية التي يحتاج إليها العاملون في مجال الرعاية الصحية والتطهير يمكن تصنيعها هناك على الفور.كما قال بأن استئناف أعمال المجمع الصناعي المشترك يمكن أن يساعد الدول الأخرى التي تعاني من النقص الحاد في أدوات التصدي للفيروس، بينما سيساهم في السلام في شبه الجزيرة.وردد نواب آخرون في المجلس هذا الرأي، ودعوا كوريا الشمالية إلى الاستجابة لهذا الاقتراح، كما طلبوا من الحكومة الكورية العمل من أجل تحقيقه.