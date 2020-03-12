الرئيس مون يشيد بالمسؤولين الصحيين خلال زيارته لإدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

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زار الرئيس "مون جيه إين" المقر الرئيسي للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في "تشيونغ جو" أمس الأربعاء، تشجيعًا للمسؤولين في معركتهم ضد فيروس كورونا-19.وكانت هذه زيارته الأولى للمقر منذ تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.وجه "مون" الشكر للإدارة على العمل الشاق الذي حقق نتائج معترفًا بها عالميًّا، كما طلب بذل جهود خاصة لمنع وقوع المزيد من الوفيات.وأشاد بنتائج جهود المراكز الكورية، ووصفها بأنها "شفاء" وإلهام للشعب. وأضاف أن هذه النتائج يمكن أن تسهم الآن في المجتمع الدولي.ووفقًا لمكتب الرئاسة، فقد قرر "مون" ألا يعلن عن الزيارة، كما قرر أن يلتقي بالحد الأدنى من الموظفين من أجل تقليل الاضطراب. ومع انشغال المسؤولين والعاملين في المراكز الكورية الشديد الذي يؤدي إلى عدم تناولهم لوجبات الطعام، أحضر الرئيس معه وجبات جاهزة يمكنهم تناولها في أي وقت.