التقرير الأمريكي يتجنب توجيه اللوم مباشرة للحكومة الكورية الشمالية في انتهاكات حقوق الإنسان

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تجنبت وزارة الخارجية الأمريكية إلقاء المسؤولية المباشرة على حكومة كوريا الشمالية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في تقاريرها لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان في البلدان التي صدرت أمس الأربعاء.وفي تقريرها لعام 2017، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة كوريا الشمالية بالتسبب في انتهاكات "فاضحة" لحقوق الإنسان لمواطنيها، لكنها أزالت هذا الجزء في تقرير 2018 وفي هذا العام أيضًا.ويبدو أن واشنطن قد عدلت من مستوى انتقاداتها لأوضاع حقوق الإنسان هناك وسط تعثر المفاوضات النووية بين البلدين، حيث كانت بيونغ يانغ تتعامل بحساسية مع تلك الانتقادات.لكن التقرير انتقد كوريا الشمالية لفشلها في تفسير وفاة "أوتو وارمبير"، وهو الطالب الجامعي الأمريكي الذي أعيد إلى الولايات المتحدة من الشمال في حالة غيبوبة، وتوفي بعدها، إثر احتجازه في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرًا.كما يصف التقرير المكون من 28 صفحة كوريا الشمالية بأنها دولة ديكتاتورية بقيادة عائلة "كيم" منذ عام 1949، ويشير إلى قائمة لعدد من "قضايا خطيرة لحقوق الإنسان" في البلاد، وجدير بالذكر أن كلمة "خطيرة" لم ترد في تقرير العام الماضي.