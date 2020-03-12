إلغاء بطولة التزلج على الجليد العالمية بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد

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قرر الاتحاد الدولي للتزلج إلغاء بطولة عام 2020 التي كان من المقرر افتتاحها في مونتريال الأسبوع المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا-19 الجديد.وقال الاتحاد أمس الأربعاء إن السلطات الكندية أبلغته بعزمها على التراجع عن استضافة الحدث.وقال الاتحاد إنه سيقيم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ما إذا كان من الممكن عقد البطولة في وقت لاحق من هذا العام، لكنه أضاف أنه لن يكون قبل أكتوبر المقبل بأي حال.جدير بالذكر أن بطولة التزلج العالمية هي من أرقى فعاليات التزلج على الجليد بعد دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، وقد تم إلغاؤها سابقًا ثلاث مرات فقط منذ عام 1896، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكون السبب في إلغائها هو المرض.