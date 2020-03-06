جنوب السودان تطلب من كوريا وقف دخول جنود قوات حفظ السلام الكوريين

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تبين أن دولة جنوب السودان طلبت رسميًّا من وزارة الدفاع الكورية وقف دخول الجنود الكوريين الجدد، من قوات حفظ السلام، من أجل الحد من فيروس كورونا-19.وقال مصدر حكومي اليوم إن الأمم المتحدة تلقت مؤخرًا من جنوب السودان طلبا بدخول الجنود من خمس دول، بما فيها كوريا، ثم نقلت هذه الطلب إلى الوزارة الكورية.وكانت الوزارة تنوي إبدال الدفعة الحادية عشرة لوحدة "هانبيت" العسكرية الكورية التي أرسلتها إلى جنوب السودان بدفعتها الثانية عشرة.وتلبية لهذا الطلب، قررت الوزارة الكورية تأجيل موعد إبدال المهام للوحدة الكورية والنظر في تحديد موعد آخر.والجدير بالذكر أن الوحدة الكورية التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة بدأت عملها في جنوب السودان منذ عام 2013.من ناحية أخرى، حظرت الحكومة اللبنانية دخول الأجانب الوافدين من كوريا والصين وإيطاليا وغيرها، ولكنها سمحت للجنود التابعين لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة بالدخول.جدير بالذكر أن وحدة "دونغ ميونغ " العسكرية الكورية، التابعة لقوات حفظ السلام، تعمل هناك من أجل تنفيذ العمليات العسكرية بما فيها المراقبة والاستطلاعات وتقديم المساعدات الإنسانية.