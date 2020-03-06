انخفاض حاد في أسعار الأسهم الكورية صباح اليوم

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انخفض أسعار الأسهم الكورية انخفاضا كبيرا، متأثرة بإعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس كورونا-19 في مختلف أنحاء العالم وتحوله إلى "جائحة عالمية"، وقرار الولايات المتحدة بوقف السفر من وإلى الدول الأوروبية.انخفض مؤشر الأسعار الكورية بمقدار 73.94 نقطة بالمقارنة مع أمس، ليبلغ 1,834.33 نقطة.وسجل الأجانب عمليات بيع بقيمة حوالي 500 مليار وون من الأسهم خلال صباح اليوم وحده، واستوعبتها الأجهزةُ والأفرادُ من خلال عمليات الشراء، ولكن ذلك لم يمنع من هبوط أسعار الأسهم.ومن المؤكد أن إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا عن تحول فيروس كورونا إلى جائحة عالمية وكلمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أسفرا عن تصاعد القلق، حيث أعلن "ترامب" في كلمته عن وقف السفر من الدول الأوروبية -باستثناء بريطانيا- إلى الولايات المتحدة، ولكنه لم يقدم أي خطة للتعامل مع إنعاش الاقتصاد.