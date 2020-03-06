عدد الإصابات بفيروس كورونا يصل إلى 7,869 حالة

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صرح مركز التعامل مع الأمراض المعدية بأنَّ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا-19 زاد بـ 114 شخصا خلال يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين به في البلاد 7,869 شخصا حتى الآن. كما زاد عدد الوفيات بـ6 ليبلغ إجمالي عددها 66 حالة.وزاد عدد المرضى الذي خرجوا من الحجر الصحي، بعد التأكد من تعافيهم بـ45 شخصا أمس، ليبلغ إجمالي عددهم 333 شخصًا.وأصبح عدد المصابين في مدينة ديغو 5,867 مصابًا لتصبح أكثر المدن من حيث عدد الحالات، وتلتها مقاطعة شمال كيونغ سانغ بـ1,143 مصابا.وقال المركز إن عدد المصابين الجدد في مدينة ديغو ينخفض بثبات، بالمقارنة مع قبل أسبوع واحد، حيث كان يتم اكتشاف حوالي 500 إصابة جديدة يوميا، مضيفا أن الوضع هناك يتحسن بوضوح.الجدير بالذكر أن حوالي 227 ألف شخص خضعوا للفحوص حتى الآن، بينما ينتظر حوالي 17 ألف شخص نتائج فحوصهم.من ناحية أخرى، أصدر المركز تعليمات خاصة بالمراقبة المركزة على أماكن العمل عالية الخطورة، بعد ظهور عدوى جماعية بالفيروس في أحد مراكز الاتصالات في منطقة "غورو" بسيول.وطبقا للتعليمات، ينبغي على أماكن العمل الخاضعة للمراقبة المركزة تخصيص مسؤولين عن الوقاية لرصد أي أعراض عند الموظفين وتلقي التبليغات والتأكد من وضع أدوات النظافة في أماكن العمل وغيرها من المهام.