تصاعد الدعوات إلى زيادة تقديم الدعم المالي للتغلب على تفشي فيروس كورونا

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تصاعدت الدعوات إلى ضرورة قيام الحكومة بزيادة نطاق الدعم المالي للتغلب على الصدمات المعيشية والاقتصادية من جراء انتشار فيروس كورونا-19.وأشار أصحاب تلك الدعوات إلى أنَّ الميزانية الإضافية التي تقدمت بها الحكومة الكورية سابقًا غير كافية، مشددين على ضرورة توسيع نطاق الدعم بشكل كبير من خلال تخصيص دفعة ثانية من الميزانية الإضافية.وقد أعربت الرئاسة والحكومة عن موقف حذر من ذلك، قائلين إن إنفاق الميزانية الإضافية التي تم التقدم بها يمثل أهم شيء عند الحكومة الآن، ولكنهما اتفقا على ضرورة وسائل الدعم الجريئة غير المسبوقة.وقد سبق للحكومة أن تقدمت إلى البرلمان بخطة الميزانية الإضافية، التي تبلغ 11 تريليونا و700 مليار وون للتعامل مع الفيروس. وتتجاوز تلك القيمة الميزانية الإضافية التي تم تخصيصها عند تفشي فيروس ميرس في عام ألفين وخمسة عشر.وبالرغم من ذلك، فإن عددا غير قليل من الكوريين يشيرون إلى أن الميزانية المطلوبة غير كافية للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة من كورونا-19.وجاءت هذه الدعوات من المعسكر الحاكم خاصة، حيث اقترح محافظ مقاطعة "كيونغ كي" "لي جيه ميونغ" ومحافظ مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" دفعَ الدخلِ الأساسي للكوارث. كما اقترح عمدة سيول "بارك وون سون" في العاشر من مارس تقديم 600 ألف وون من تذاكر البضائع إلى كل الأسر ذات الدخل الأقل من المتوسط.وفيما يتعلق بالدخل الأساسي للكوارث قال "يون جيه كوان" -نائب الناطق باسم الرئاسة- في التاسع من مارس إنه يفهم جيدا أسباب تلك الدعوات، ولكنه أضاف أن الرئاسة لا تفكر في ذلك حاليا.ولكن يتوقع الكثير من المراقبين أنه إذا تواصل الطلب القوي من قبل الدائرة السياسية ورؤساء الحكومات المحلية، فلن يكن له مفر من اتخاذ الإجراءات ذات الصلة.ويرى المحللون في الوقت نفسه أن الحكومة ستتحمل عبئا غير خفيف في حالة الإقبال على ذلك بشكل جريء، بسبب القلق من تراجع السلامة المالية. ولهذا فيتوقع عدد منهم أن تركز الحكومة أولا على موافقة البرلمان على الميزانية الإضافية الأولى، ثم ستتناول مسألة الدعم المالي.