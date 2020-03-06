الرئيس ترامب يفكر في مراجعة تنبيهات السفر المفروضة على الصين وكوريا

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ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى إمكانية تخفيف درجة الإنذار من السفر إلى كوريا فيما يتعلق بفيروس كورونا-19.جاء ذلك في كلمته إلى الشعب الأمريكي فيما يتعلق بانتشار الفيروس أمس، حيث قال إن الأوضاع في كوريا والصين تتحسن، مضيفا أنه سيراقب الأمور ثم سيعيد تقييم إمكانية رفع الإنذار من السفر إلى كوريا، ورفع حظر السفر إلى الصين.كما قال إنه قرر منع السفر من الدول الأروبية -باستثناء بريطانيا- إلى الولايات المتحدة خلال شهر واحد. وأضاف أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الغد الجمعة.وذكر ترامب أن هذا الإجراء سيطبق على 26 دولة من الدول الموقعة على معاهدة شنغن، بما في ذلك إيطاليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا. وأوضح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 17 ألفا و442 حالة حتى الحادي عشر من هذا الشهر، في حين بلغ عدد الوفيات 711 حالة في ظل زيادة عدد المصابين به باستمرار.