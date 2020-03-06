تطبيق إجراءات الدخول الخاصة على الوافدين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا

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قررت الحكومة الكورية توسيع نظام إجراءات الدخول الخاصة ليشمل الوافدين من بعض الدول الأوروبية، بعد انتشار فيروس كورونا-19 في مختلف أنحاء أوروبا.وصرح مركز التعامل مع الكوارث والأمن صباح اليوم بأن الحكومة ستطبق هذا النظام على خمس دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا وهولندا، بدءا من يوم الخامس عشر من هذا الشهر.وقال "يون تيه هو" المشرف على الوقاية في المركز إن الوافدين الذين يمرون بمدينتي دبي الإماراتية وموسكو الروسية وغيرهما من المدن، في غضون أسبوعين، سيتم فصلهم عن الوافدين على متن الرحلات الجوية المباشرة في مرحلة الدخول، حيث سيتم تطبيق نظام إجراءات الدخول الخاصة عليهم.نتيجة لذلك سيتم توسيع نطاق النظام الذي ظل يُطبق على الوافدين من الصين وهونغ كونغ وماكاو واليابان وإيطاليا وإيران ليشمل هذه الدول الخمس بدءا من يوم الأحد القادم. وسيتم تطبيق هذا النظام على الوافدين الذين يمرون بهذه الدول أيضا.