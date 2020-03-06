مسؤولون عسكريون أمريكيون يحذرون من استمرار التهديد الصاروخي لكوريا لشمالية

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حذر مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى النواب الأمريكيين من أن كوريا الشمالية تسرع من جهودها لنشر الصواريخ القادرة على تهديد الأراضي الأمريكية والقوات الأمريكية المنتشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحلفاء الولايات المتحدة وأصدقاءها.وقال نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأدميرال "جون هيل" إن كوريا الشمالية أجرت مجموعة متنوعة من اختبارات الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الأسلحة المتحركة والصواريخ التي تُطلق من الغواصات. وقال أيضًا إن كوريا الشمالية نقلت صواريخها الباليستية والتكنولوجيا الخاصة بها إلى دول أخرى.وحذر "هيل" من أن الخصوم المحتملين للولايات المتحدة يعملون على تعزيز عدد وقدرات أنظمة الصواريخ لديهم، بينما يستفيدون من إضافة قدرات الصواريخ الجديدة.وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الجنرال "تيرنس أوشونيسي" إن كوريا الشمالية تواصل تهديدها للولايات المتحدة علنًا بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، القادرة على حمل الرؤوس الحربية النووية.وحذر مسؤولون آخرون من أن أمن الولايات المتحدة معرض للتهديد إذا كانت الصواريخ الكورية الشمالية يمكنها تجاوز الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، وأضافوا أن كوريا الشمالية تواصل تطوير الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى لكسب الفوائد السياسية والاقتصادية وممارسة النفوذ على جيرانها.