ترامب يقترح تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام

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اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو لمدة عام، وسط الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.وفي اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار" في البيت الأبيض أمس الخميس، قال "ترامب" أيضًا إنه يأمل في استعادة ظروف السفر الطبيعية بسرعة مع الصين وأوروبا.وفيما يتعلق بدورة الألعاب الصيفية، قال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن تأجيل الأولمبياد لمدة عام سيكون أفضل من إقامتها دون جمهور.وفي الثالث من مارس، عندما سُئِل عن استضافة اليابان للدورة الأولمبية هذا العام، قال "ترامب" إنه يترك القرار لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، الذي وصفه بأنه "صديق".وأوضح "ترامب" أنه لم يتمكن من إرسال إشعار مسبق إلى قادة الاتحاد الأوروبي بشأن حظر السفر لأنه كان سيستغرق الكثير من الوقت. وقال أيضًا إن بريطانيا معفاة من الحظر، لأنها تتعامل مع انتشار الفيروس بصورة جيدة.