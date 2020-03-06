دبلوماسيون أجانب يزورون مطار إنتشون لتفقد جهود الحجر الصحي

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من المقرر أن يزور الدبلوماسيون الأجانب في كوريا الجنوبية مطار إنتشون الدولي اليوم الجمعة، لتفقد جهود الحجر الصحي لمواجهة فيروس "كورونا-19" في البلاد.ووفقًا لوزارة الخارجية ومؤسسة مطار إنتشون الدولي أمس الخميس، فإن مجموعة من نحو 20 دبلوماسيًّا ستزور المبنى رقم 1، لمعرفة كيفية تنفيذ جهود الاحتواء.وسيتم إطلاع المبعوثين أولًا على إجراءات الفحص، ثم سيتفقدون عملية قياس درجة الحرارة، وجمع الاستبيانات الصحية من الركاب، والإجراءات الأخرى ذات الصلة.وقد تم تصميم الزيارة لتوضيح كيفية عمل الحكومة لمنع انتقال فيروس كورونا-19 إلى الخارج، حيث تفرض الآن أكثر من 120 دولة قيودًا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية.وفي الأسبوع الماضي، اقترحت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ-هوا" على الدبلوماسيين زيارة المطار للاطلاع على إجراءات الحجر الصحي. وقد قام السفير الأمريكي "هاري هاريس" بزيارة وقال إن النموذج الكوري يعد مثالًا يُحتذى به عالميًّا.