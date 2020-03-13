اللجنة الوطنية للانتخابات تحث الحكومة على توفير الكمامات لكل ناخب خلال الانتخابات العامة

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حثت اللجنة الوطنية للانتخابات الحكومة على إعداد 25 مليون كمامة استعدادًا للانتخابات العامة المقبلة.وفي تقرير مكتوب إلى لجنة الإدارة العامة والأمن العام البرلمانية أمس الخميس، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى مساعدة الحكومة في حماية صحة الناخبين، وسط تفشي فيروس كورونا-19.وقالت هيئة مراقبة الانتخابات إن كل ناخب يحتاج إلى ارتداء كمامة داخل مراكز الاقتراع، وقدرت أن الميزانية المطلوبة تزيد قليلًا عن 50 مليار وون لتغطية التكاليف ذات الصلة.كما ترى اللجنة أن توفير الكمامات يعد وسيلة لزيادة مشاركة الناخبين، من خلال التخفيف من مخاوفهم بشأن انتقال عدوى الفيروس الجديد.وقدرت أن هناك حاجةً إلى 25 مليون كمامة، على أساس نسبة المشاركة البالغة 58% خلال الانتخابات السابقة في عام 2016، حيث يُقدر عدد الناخبين المؤهلين في البلاد بأكثر من 43 مليون ناخب.