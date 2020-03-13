رئيس الوزراء يصف حادث مركز الاتصالات بأنه درس يجب التعلم منه

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قال رئيس الوزراء "تشونغ سي-كيون" إن العدوى الجماعية بفيروس كورونا-19 الجديد، المرتبطة بمركز الاتصالات التابع لإحدى شركات التأمين في جنوب غرب سيول، تعد درسًا تحذيريًّا لمنع وقوع حوادث مماثلة في البلاد.وخلال زيارته إلى مركز الاتصالات الواقع في منطقة "شيندوريم" في منطقة "غورو" أمس الخميس، قال "تشونغ" إنه يجب الاستفادة من هذا الدرس، ويجب بذل المزيد من الجهود الاستباقية حتى لا تتكرر مثل هذه العدوى الجماعية.واعترف "تشونغ" أن الحكومة كانت تركز كثيرًا على على دور التمريض والرعاية بعد تفشي المرض في مستشفى "ديه نام" في "تشيونغ-دو" الشهر الماضي، إلا أنها فشلت في تنفيذ الجهود المماثلة في مراكز الاتصالات.كما أشار رئيس الوزراء إلى الانخفاض الطفيف في عدد الإصابات الجديدة في "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وحث الحكومة على أن تظل متيقظة وجاهزة لاحتمال تفشي المرض.ورافق عمدة سيول "بارك وون سون" رئيسَ الوزراء خلال الزيارة إلى جانب كبار المسؤولين في المنطقة والحكومة.ويُذكر أن ما لا يقل عن 102 من الإصابات بفيروس كورونا-19 كان لهم علاقة بالعدوى الجماعية في مركز الاتصالات.