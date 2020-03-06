وزيرة الخارجية: رد سيول على اليابان ليس من قبيل مبدأ العين بالعين

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا" أمس الخميس إنه على الرغم من أن رد سيول على قيود الدخول اليابانية المشددة قد تبدو للوهلة الأولى كأنها من باب "العين بالعين"، فإنها مختلفة بصورة جوهرية.وقالت "كانغ" في مقابلة إنه بينما بدأت اليابان إجراءات الحجر الصحي بعزل لمدة 14 يومًا، فإن كوريا الجنوبية تطلب من الراغبين في الحضور إليها أن يأتوا بالفعل لكن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.وقد منعت اليابان فعليًّا من دخول القادمين من كوريا الجنوبية عندما فرضت فترة عزل مدتها 14 يومًا، بينما عززت كوريا الجنوبية إجراءات الحجر الصحي من خلال إجراءات دخول خاصة، في الوقت الذي ما زالت تسمح فيه بدخول القادمين من اليابان. وقالت "كانغ" إن سيول بدلًا من عزل الركاب الوافدين قررت مراقبة صحة الأشخاص القادمين من اليابان بعناية.وقالت الوزيرة إن معظم الركاب القادمين من اليابان هم من مواطني كوريا الجنوبية، وأنه يجب أن تضع الحكومة في الاعتبار الانزعاج الذي قد يعانون منه أيضًا.كما قالت الوزيرة إن سيول لا تفكر في إجلاء نحو 4 آلاف مواطن كوري جنوبي في إيطاليا، لأن النظام الطبي هناك متقدم.وأضافت أن تلميح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى إمكانية تخفيف قيود السفر إلى كوريا الجنوبية قد يُفسر على أنه مدح أمريكي لتعامل سيول مع تفشي فيروس "كورونا-19".