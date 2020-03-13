تصاعد القلق بعد العدوى الجماعية المحتملة في المجمع الحكومي

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تصاعد القلق بعد سلسلة من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا-19" بين موظفي الخدمة المدنية العاملين في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ".وأعلنت الحكومة أن 14 موظفًا مدنيًّا في المجمع أظهروا نتائج إيجابية، وكان منهم 13 من وزارة المحيطات والمصايد وموظف واحد من وزارة الوطنيين والمحاربين القدامى.وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة هناك إلى 21 شخصًا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 23 إذا انضم إليه حالتا الإصابة لاثنين من العاملين في وكالات تقع في المباني المجاورة.ويقوم مسؤولو الصحة في المدينة بإجراء تحقيق وبائي للتحقق من مكان المرضى ومن كانوا على اتصال معهم.كما أمرت وزارة المحيطات والمصايد جميع موظفيها غير الضروريين بالعمل من المنزل، كما ستقوم باختبار جميع موظفيها بحثًا عن الإصابات.ومع ذلك، يتصاعد القلق من أن يؤدي ازدياد الحالات المتوقع في المجمع الذي يعمل فيه أكثر من 1 ألف موظف إلى إعاقة الإدارة الحكومية.