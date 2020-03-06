البنك المركزي الكوري قد يعقد اجتماعا طارئا لتعديل سعر الفائدة الأساسي

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ألمح البنك المركزي الكوري إلى إمكانية عقد اجتماع طارئ للسياسة النقدية لإجراء تعديل على سعر الفائدة الأساسي، وذلك وسط الانخفاض الحاد في الأسواق المالية المحلية بسبب تفشى فيروس كورونا.وقال مسؤول في البنك المركزي اليوم الجمعة إن أعضاء مجلس السياسة النقدية التابع للبنك اتفقوا أمس الخميس على ضرورة عقد اجتماع طارئ لتحديد سعر الفائدة الأساسي، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس سيتخذون قرارا بشأن عقد ذلك الاجتماع قريبا.كما ألمح البنك إلى أنه قد يتدخل في أسواق السندات والصرف الأجنبي بعد تحليل خلفية انخفاض أسعار الأسهم في الدول الكبرى، ومدى تأثيراته على الأسواق المالية الكورية.وقال البنك إنه يخطط للاستفادة من الوسائل السياسية في مواجهة التقلبات المالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم الأمر، من خلال إدارة السوق المفتوحة مع الانتباه إلى التطورات التي تحدث في أسواق السندات.كما قال البنك إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري ارتفاعا بنسبة 1.42% في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة من صباح اليوم مقارنة بالأمس.