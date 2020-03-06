رئيس الوزراء يقترح إعلان مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ مناطق كوارث خاصة

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قال رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" إنه تباحث مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" حول إمكانية إعلان مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" كمناطق كوارث خاصة ، مشيرا إلى أنه سيقترح على الرئيس بشكل رسمي ذلك الإعلان بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة ذات الصلة.جاء ذلك في أثناء ترؤسه اجتماعا للمقر الرئيسي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة اليوم الجمعة في مبنى بلدية مدينة "ديغو" حيث أكد أن مواطني مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" يتعرضون لخسائر كبيرة في حياتهم اليومية.وأضاف أن محاربة فيروس كورونا لا تقتصر على كوريا بل تشمل جميع أنحاء العالم ، وقال إن الإصابة الجماعية بالفيروس التي تعرض لها مركز الاتصالات في سيول يمكن وقوعها في أي مكان من البلاد.وأكد رئيس الوزراء "تشونغ" على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمحاربة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الخبرات التي اكتسبتها كوريا من خلال مواجهة الفيروس في مدينة "ديغو" ستكون سلاحا لمحاربة الفيروس.