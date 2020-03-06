110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المصابة لديها منذ تفشي الفيروس إلى 7979 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة ال110، هناك 61 حالة في مدينة "ديغو" و4 حالات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و17 حالة جديدة في مدينة "سيجونغ" حيث زاد عدد المصابين بالفيروس في وزارة الشؤون البحرية والمصايد التي يقع مقرها في مدينة "سيجونغ".كما تم الإبلاغ عن 13 حالة إصابة جديدة في سيول، و7 حالات في مقاطعة "كيونغ كي"، وحالتين في كل من مدينة "إنتشون" ومدينة "ديه جون" ومدينة "أولسان" ، وحالة في كل من مدينة "بوسان" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 68 شخصا بزيادة شخص واحد مقارنة باليوم السابق.وبلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم من العزل بعد شفائهم 177 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم 510 أشخاص حتى الآن.الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن فيروس كورونا بات "جائحةً" أو وباءً عالميًا، وأن عدد حالات الإصابة خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.